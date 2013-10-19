Працівника генконсульства Польщі у Львові спіймали на контрабанді сигарет

01:33, 19 жовтня 2013
Суспільство
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Працівник генконсульства Польщі у Львові затриманий на кордоні при спробі вивезти до Румунії 6500 пачок контрабандних сигарет.

арест

Про це повідомляє прес-служба управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Чопської митниці Міндоходів.

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Затримання відбулося на митному посту "Дяково" Чопської митниці. У зону митного контролю цього пункту пропуску в напрямку "в'їзду в Україну" по смузі руху "зелений коридор" заїхав легковий автомобіль "Фольксваген Пассат" з реєстраційним номером Польщі. Керував транспортним засобом громадянин Польщі.

Він прямував з України до Румунії і подав копії документів, які вказували, що він є працівником юридичного відділу дипломатичної служби Генконсульства Польщі у Львові. У цих документах також містилося прохання генконсула "сприяти багаторазовому позачергового і безперешкодному проїзду через кордон". При цьому дипломатичний паспорт громадянином Польщі пред'явлений не був.

Митники задокументували факт порушення митних правил, транспортний засіб та цигарки затримано до рішення суду.

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