В Одеській області автобус влетів у вантажівку, шестеро людей у лікарні
08:17, 25 жовтня 2013Суспільство
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Шестеро людей госпіталізовано в результаті зіткнення автобуса і вантажівки в Одеській області, повідомляє в п'ятницю держслужба України з НС.
Фото : 061.ua
Аварія сталася напередодні ввечері в полі біля села Андріївка Білгород-Дністровського району, повідомляє РІА Новости.
"Сталося зіткнення маршрутного автобуса (знаходилося 12 осіб) з вантажним автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди шестеро людей госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
За фактом події проводиться розслідування.
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