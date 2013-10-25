В Одеській області автобус влетів у вантажівку, шестеро людей у лікарні

Шестеро людей госпіталізовано в результаті зіткнення автобуса і вантажівки в Одеській області, повідомляє в п'ятницю держслужба України з НС.

Аварія сталася напередодні ввечері в полі біля села Андріївка Білгород-Дністровського району, повідомляє РІА Новости. "Сталося зіткнення маршрутного автобуса (знаходилося 12 осіб) з вантажним автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди шестеро людей госпіталізовані", - йдеться в повідомленні. За фактом події проводиться розслідування.

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