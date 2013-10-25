Шахраї зареєстрували луганчанина як підприємця і ухилилися від сплати півмільйона податків

У Луганську оперативні працівники управління Міндоходів викрили шахраїв, які без відома і згоди 46-річного місцевого жителя зареєстрували його як підприємця і відкрили рахунок у банківській установі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Міндоходів у Луганській області, через цей рахунок невідомі протягом року «проганяли» грошові кошти, про що громадянин не мав жодного уявлення - з розрахункового рахунку гроші він не знімав, не переказував і нікому довіреність на право розпоряджатися рахунком не виписував.

Таким чином, шахраї ухилилися від сплати до бюджету 255 тис. грн податку на додану вартість і 320 тис. грн податку на прибуток.

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За даним фактом слідчим підрозділом управління фінансових розслідувань Міндоходів регіону 18 жовтня внесені відомості про здійснення кримінального злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 212 ККУ ( ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) і розпочато кримінальне провадження.