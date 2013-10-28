Сьогодні Україна святкує День визволення від фашистських загарбників

Дата свята приурочена до річниці закінчення Східнокарпатської наступальної операції, під час якої останні німецькі солдати були вигнані з території УРСР 28 жовтня 1944 року.

З нагоди річниці визволення в багатьох містах відбуваються святкові заходи. Зокрема, сьогодні зранку керівництво Львівської області та Львова, ГУ МВС України в області Західного оперативного командування ЗСУ та представники громадськості поклали вінки і квіти до могил Героїв Радянського Союзу і радянських воїнів у меморіальному комплексі "Пагорб Слави" на вулиці Пасічній.

На тему: У марші до річниці визволення України від фашистів взяли участь понад 25 тисяч осіб

В Івано-Франківську на Меморіальному кладовищі, де поховані радянські солдати, які визволяли місто, митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир (Війтишин) у співслужінні зі священиками УПЦ КП і УАПЦ біля Хреста пам'яті та примирення відслужили поминальну панхиду за загиблими у Другій світовій війні.

Також сьогодні президент України Віктор Янукович привітав українців з Днем визволення України від фашистських загарбників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови держави, він зазначив, що в роки Великої Вітчизняної війни Україна стала епіцентром бойових дій, які повністю зруйнували тисячі міст і сіл, і саме на українській землі вирішувалася доля війни в Європі.

"Мільйони людей віддали свої життя у важких оборонних і наступальних військових операціях і під час партизанських рейдів, у підпільній боротьбі, в окупації і концтаборах. Вічна і світла їм пам'ять! Низький уклін і глибока вдячність прославленим ветеранам війни та праці. Ви героїчно пройшли довгими і тернистими бойовими шляхами, відродили розорену країну, подарували нам найдорожче - мир і свободу, заклали надійний фундамент для будівництва вільної, незалежної, соборної України. Від усього серця бажаю кожному з вас здоров'я на довгі роки, життєвих успіхів і благополуччя", - сказано у привітанні.

Янукович висловив упевненість, що досягнення старшого покоління заради щасливого майбутнього нащадків будуть примножуватися.