У марші до річниці визволення України від фашистів взяли участь понад 25 тисяч осіб

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Андрій Пінчук заявив, що, за попередніми підрахунками, в участі у святкуванні 69-ї річниці визволення України під егідою ПР взяли участь більше 25 тисяч осіб, які приїхали до столиці з усієї країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

«69-та річниця визволення України від фашистів – це справді визначна подія для нашої країни. Саме в цей час у 1944 році Україна стала по-справжньому вільною від коричневої чуми, і ми зобов'язані про це пам'ятати», - зазначив Андрій Пінчук.

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За його словами, на святкування до Києва приїхали представники з усіх регіонів країни.

«Сьогоднішній захід на Європейській площі – не політична акція, це мітинг пам'яті про тих, хто у далекому 1944 році звільнив з України від фашистських загарбників. І в цей день ми зобов'язані вклонитися ветеранам за їх великий подвиг, сказати спасибі працівникам тилу, які працювали для фронту, наближаючи довгоочікуваний День Перемоги», - резюмував він.