На Закарпатті школярі атакували мерію через скасування канікул (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 2 тисяч осіб – дітей шкільного віку та їхніх батьків – зібралися на мітинг перед будівлею Ужгородської міської ради. Учасники акції протесту кидали в мерію цукерками, а згодом - туалетним папером, пластиковими пляшками та курячими яйцями, протестуючи проти відміни осінніх канікул.

Після цього протестувальники натовпом пройшлися від мерії до будівлі Закарпатської облдержадміністрації, зі стін якої вийшло розпорядження про рекомендацію органам місцевого самоврядування перенести осінні канікули й приєднати їх до зимових.

Причиною мітингу стало розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 25 жовтня з рекомендацією органам місцевого самоврядування перенести осінні канікули у навчальних закладах області, які мали проходити з 28 по 31 жовтня, і приєднати їх до зимових канікул у цьому ж навчальному році.

На тему: У Полтаві сотні людей взяли штурмом міськраду і виламали двері в кабінет мера (фото)

Але як, як розповідають протестувальники, більшість з них отримали у неділю, 27 жовтня, смс, розіслане через сайт компанії-оператора мобільного зв’язку з запрошенням долучитися до акції протесту проти перенесення канікул.

Сьогодні до мітингувальників вийшли заступник голови Закарпатської ОДА Іван Качур та директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА Маріанна Кляп.

Кляп пообіцяла провести моніторинг ситуації та поспілкуватись з керівництвом шкіл, зокрема, обласного центру, аби напрацювати механізм роботи у таких ситуаціях на майбутнє.

Протестувальники не слухали чиновницю, а знову повернулися до стін Ужгородської міськради, де перебувають і досі.

Качур у коментарі кореспонденту УНІАН уточнив, що розпорядженням рекомендовано не скасувати, як говорять протестувальники, а тільки перенести осінні канікули і приєднати їх до зимових канікул.

Така практика, за його словами, у Закарпатті застосовується не вперше, зокрема, у 2011-2012 навчальному році також переносили осінні канікули й приєднували їх до зимових.

«Причин для перенесення кілька, і всі вони пов’язані зі специфікою нашого регіону. Перше й основне – у Закарпатті затяжна довга тепла осінь, третій тиждень поспіль в регіоні вдень температура піднімається до 20 градусів, а часом і вище. Тобто, краще вчитися зараз і не втратити в навчальному процесі, ніж потім, взимку, коли велика ймовірність епідемій грипу та ГРВІ та оголошення карантинів. Друга причина – традиції зимового відпочинку в Карпатах, у нас дуже багато шанувальників зимового відпочинку, катання на лижах, тим більше, що в області для цього створені всі умови. Чимало родин воліють навіть відпочивати взимку, а не влітку, відповідно, планують тривалий відпочинок саме з холодну пору року», - розказав Качур.

В свою чергу Закарпатська облдержадміністрація оприлюднила офіційну позицію голови ОДА Олександра Ледиди, де, зокрема, зазначено, що розпорядження про перенесення канікул є рекомендаційним, а в жодному разі не ультимативним, і підтвердженням цього є те, що у кількох закарпатських містах канікули таки розпочалися сьогодні, як і було заплановано.

«Рішення про відміну канікул самостійно приймають місцеві ради. Відтак, воно має бути обґрунтованим у кожному окремому випадку. Тому, якщо виникають непорозуміння чи невдоволення місцевих громад, це значить одне: керівники органів місцевого самоврядування та шкільні колективи не почули одне одного. Саме така ситуація, на жаль, виникла зараз в обласному центрі. На моє переконання, вичерпати конфлікт можна тільки через конструктивний діалог влади, освітян, учнів та батьків.», - йдеться в офіційному коментарі голови Закарпатської ОДА.