Росія відхилила апеляцію українця з судна Greenpeace

Про це УНІАН повідомили у московському офісі «Грінпіс».

«Апеляцію Руслана Якушева з Artic Sunrise відхилено. Він залишається під арештом до 24 листопада», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомлялося, активісти «Грінпіс» спробували 18 вересня в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці.

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Наступного дня на борт судна Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Усіх 30 активістів «Грінпіс» було заарештовано, серед них - українця Якушева.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.

23 жовтня слідчі перекваліфіковували кримінальну справу за фактом нападу на платформу «Прирозломна» зі статті «піратство» на статтю «хуліганство».