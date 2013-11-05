Українцеві "світить" 10 років тюрми за хабар польським прикордонникам
Польські прикордонники затримали громадянина України, який намагався дати їм хабар у розмірі 20 доларів за те, аби його не притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прикордонної служби Польщі, зазначивши, що за це українцю загрожує до 10 років ув’язнення.
"27-річний громадянин України повинен був отримати штраф за порушення правил дорожнього руху. Однак він кинув в автомобіль гроші, розраховуючи на те, що працівники не будуть виконувати своїх службових обов'язків", - зазначили в прес-службі.
Читайте також: Українця затримали «на гарячому» за хабар польському прикордоннику
Після цього українець був заарештований, підкреслили у польському прикордонному відомстві.
Як повідомляв УНІАН, у вересні громадянку України за хабар польському прикордоннику було оштрафовано на 1 тис. доларів та заочно засуджено до 1 року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 3 роки. 1 рік - це мінімальний термін, передбачений польським законодавством за спробу корупції.