Українцеві "світить" 10 років тюрми за хабар польським прикордонникам

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прикордонної служби Польщі, зазначивши, що за це українцю загрожує до 10 років ув’язнення.

"27-річний громадянин України повинен був отримати штраф за порушення правил дорожнього руху. Однак він кинув в автомобіль гроші, розраховуючи на те, що працівники не будуть виконувати своїх службових обов'язків", - зазначили в прес-службі.

Читайте також: Українця затримали «на гарячому» за хабар польському прикордоннику

Після цього українець був заарештований, підкреслили у польському прикордонному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у вересні громадянку України за хабар польському прикордоннику було оштрафовано на 1 тис. доларів та заочно засуджено до 1 року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 3 роки. 1 рік - це мінімальний термін, передбачений польським законодавством за спробу корупції.