Українця затримали «на гарячому» за хабар польському прикордоннику

Про це УНІАН повідомили у прес-службі SG.

Українець запхнув в кишеню польському прикордоннику гроші в момент, коли той почав виписувати йому штраф за те, що він не зупинився перед знаком Stop та проігнорував вказівки працівника SG.

Чоловіка, котрий в'їжджав до Польщі через пункт пропуску "Корчова-Краківець" (Львівська область) на вантажному автомобілі, передано працівникам районної прокуратури у Ярославі.

Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники повідомляли про кілька випадків спроб дати хабар її працівникам, в тому числі, громадянами України, розмір яких переважно складав від 10 до 50 євро.

Спроби хабарництва караються у більшості випадків умовним вироком - від 6 місяців до року з випробувальним дворічним терміном.

Прикордонники у схожих випадках, як правило, відпускають затриманих одразу після оформлення усіх документів в справі.