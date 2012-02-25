Українець попався на спробі дати хабар польському прикордоннику

Працівники прикордонної служби Польщі (Straz graniczna, SG) наприкінці тижня затримали ще одного громадянина України, котрий намагався вручити їм 200 євро хабара за те, аби вони його відпустили без складення протоколу за вчинене ним правопорушення.

Про це УНІАН повідомила прес-служба SG в суботу.

Згідно з повідомленням, прикордонники Бєщадського відділу SG виявили в автомобілі українця, котрим він їхав в районі польсько-українського кордону, 20 тисяч цигарок з українськими акцизними марками вартістю понад 3 тисячі доларів.

"Водій – 42-річний громадянин України - намагаючись уникнути кримінальної відповідальності (за контрабанду), намагався вручити хабар 200 євро", - відзначила прес-служба.

Українця затримано.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня польські прикордонники затримали українку, яка намагалася дати 50 євро хабара працівникам прикордонної служби, аби виїхати з Польщі без занесення її даних в базу порушників правил перебування в країні.

Польський суд визначив покаранням за її вчинок рік тюрми умовно з випробувальним терміном 2 роки.

З початку року SG повідомляла про ще дві спроби вручити хабар її працівникам громадянами України на суму 100 гривень та 30 доларів.

Довідка УНІАН. Польське законодавство за контрабанду передбачає покарання штраф від близько 150 до 11 тисяч доларів (згідно з показниками 2012 року) та до 3 років позбавлення волі.