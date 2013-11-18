Новий КПК зменшив рівень жорстокості щодо ув'язнених в Україні - Єврокомітет

Делегація Європейського комітету проти катувань засвідчила певні позитивні зрушення у місцях несвободи у зв’язку із набранням чинності в Україні новим Кримінальним процесуальним кодексом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Європейський комітет проти катувань, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання оприлюднив попередні результати моніторингового візиту до місць несвободи в Україні, здійсненого у жовтні.

У рамках візиту делегація здійснила поїздки до низки підрозділів внутрішніх справ та ізоляторів тимчасового тримання, а також опитала велику кількість взятих під варту і засуджених осіб, які утримуються в пенітенціарних установах, для того, щоб обговорити поводження з ними під час тримання під вартою в органах внутрішніх справ.

«У своїх попередніх висновках члени делегації відзначили той факт, що після набрання чинності КПК відбулося зменшення масштабів такого явища як жорстоке поводження із затриманими особами, які перебувають під юрисдикцією органів внутрішніх справ», - повідомили в прес-службі. Особливо ситуація поліпшилася в Києві порівняно з іншими відвіданими регіонами.

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Водночас члени делегації отримали численні повідомлення про жорстоке поводження від осіб, які були затримані співробітниками органів внутрішніх справ. Переважна більшість таких повідомлень стосувалася періоду відразу після затримання, коли відповідні особи вперше були на допиті в оперативних працівників.

Метою жорстокого поводження, як повідомляється, було те, як змусити затриманих дати свідчення проти самих себе чи надати інформацію про інших осіб або ж вимагання в них грошей. В окремих випадках були також повідомлення про звинувачення в жорстокому поводженні з боку слідчих.

«Спостереження, зроблені делегацією у ході візиту в 2013 році, дають змогу зробити висновок, що багато чого ще треба зробити для того, щоб забезпечити повне і належне виконання нового КПК», - наголосили у прес-службі.

Делегація відзначила, що положення кодексу, які стосуються обліку фактичного часу арешту, часто не застосовуються, і що неточний або суперечливий час затримання часто приводяться в різних протоколах і реєстрах.

Під час відвідання ізоляторів тимчасового тримання члени делегації відзначили як позитивний той факт, що особи, які перебувають у цих установах, забезпечуються постільними речами, їжа пропонується в нормальні години для її вживання, забезпечено вільний доступ у туалет, є можливість прийняти душ (раз на тиждень), надається одна година прогулянки щодня.

Водночас зафіксовано, що багато з відвіданих делегацією ізоляторів розташовані у старих і непристосованих будівлях, а в низці камер не забезпечується належним чином доступ до природного світла та свіжого повітря.