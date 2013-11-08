Умови перебування в СІЗО покращуються - ГПУ

У Генеральній прокуратурі відзначають покращення матеріально-побутових умов утримання осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах та ізоляторах тимчасового тримання, після вступу у дію у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив заступниа начальника Управління нагляду за додержанням законів при застосуванні примусових заходів Генеральної прокуратури України Василь Кожухар.

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“Безумовно, покращення є. Якщо десь півтора роки тому була проблема переповнення СІЗО, то на даний час у нас її вже немає”, - сказав Кожухар.

За його словами, органи прокуратури і надалі вживатимуть заходів для покращення побутових умов тримання заарештованих.

Крім того, сказав Кожухар, за втручання прокуратури через неналежний матеріально-технічний стан було призупинено діяльність 85 із 430 СІЗО, з них сім уже приведено до належного стану.