ЄС обговорює пільгові кредити країнам для стимулювання реформ - ЗМІ

Про це повідомляє Прайм з посиланням на агентство Bloomberg, яке цитує представника ЄС.

В даний час пропозиція знаходиться на ранній стадії обговорення. ЇЇ метою є стимулювання реформ у сфері трудової політики, професійної підготовки та судової системи.

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”Кредити можуть бути привабливими для невеликих країн, які не мають широкого доступу до ринку, в той час як великі країни можуть отримати переваги від більш вільної бюджетної політики в обмін на прихильність реформам”, - йдеться в повідомленні.

Дипломати вперше розглянуть проект наступного тижня під час наради з підготовки зустрічі лідерів ЄС у грудні.

За словами чиновника, якщо угода перейде в стадію договору, вона буде спрямована на країни, які ще не пов`язані повномасштабним планом з порятунку економіки чи санкціями, пов`язаними з макроекономічними диспропорціями.