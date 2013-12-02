Віце-прем'єр розповів, коли Україна підпише асоціацію з ЄС

«Ми розраховували, у нас були свої ризики. Ці моменти ми доносили до представників ЄС, кожен раз, коли я бував у Європі , ми про це говорили. Ми знаходили розуміння, але це не було зафіксовано на папері. І коли прийшов час підписувати (угода про асоціацію - ред ), виявилося так, що у нас немає всіх умов, щоб вони були десь зафіксовані. Зараз ми цю ситуацію виправимо, ми створимо робочу групу. Тому що кожен лідер з 28 країн ЄС підтвердив, що для нас двері в Європу відкриті. На сьогодні саме чутливе питання полягає в тому, що ми просто не встигли до 29 листопада», - пояснив Арбузов.

Перший віце-прем'єр зазначив, що Україна і ЄС мають намір розробити детальну дорожню карту подальшої співпраці, в якій будуть зафіксовані взаємні зобов'язання, а також гарантії надання Україні технічної та фінансової допомоги для імплементації умов асоціації. Оцінюючи обсяг необхідної фінансової допомоги з боку ЄС, Арбузов сказав що ця цифра менше раніше озвучених 160 млрд доларів.

Він сказав, що згідно з розрахунками, проведеним кілька років тому, Україна було потрібно близько 3-5 млрд доларів, але економічна криза внесла свої корективи і тепер потрібно більш детально проаналізувати і прорахувати суми необхідної фінансової допомоги з боку ЄС. Вся ця робота, як сказав Арбузов, буде проведена в рамках спільної робочої групи Україна-ЄС.