Про це повідомив Національний банк України на офіційному сайті.

За інформацією НБУ, купівля готівкової валюти населенням перевищує її продаж четвертий місяць поспіль після зворотної тенденції у квітні-липні поточного року. Чиста купівля валюти населенням у листопаді зросла в 3,6 раза – до 782,6 млн. дол. – НБУ

Київ. 11 грудня. УНІАН. Чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у листопаді 2013 року становила 782,6 млн. дол., що в 3,6 раза більше за показник попереднього місяця (216 млн. дол.), повідомив Національний банк України на офіційному сайті.

За інформацією НБУ, купівля готівкової валюти населенням перевищує її продаж четвертий місяць поспіль після зворотної тенденції в квітні-липні поточного року.