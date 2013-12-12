Добкін назвав Аду Роговцеву "людиною з гнилизною"
14:22, 12 грудня 2013Суспільство
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Голова харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін після візиту Ади Роговцевої на Євромайдан назвав її "людиною з гнилизною"
Добкін розкритикував Аду Роговцеву
Про це він написав у своєму Твіттер.
"Актриса класна, а людина так собі, з гнилизною. І в 2004 і зараз так себе виявляє. Чекаємо на черговий пасквіль", - написав Добкін.
Нагадаємо, вчора відома актриса Ада Роговцева виступила на Євромайдані, де засудила застосування сили проти беззбройних людей.
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