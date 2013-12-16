У Львові родина ромів з дітьми жила в колекторі біля облуправління СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 12 грудня у Львівський міський центр соціальних служб надійшло повідомлення про те, що в одному з колекторів теплопостачання на території львівського комунального підприємства «Вулецьке» за адресою вул. Братів Тимошенків, 4 проживає сім‘я з малолітніми дітьми. Неподалік цього місця розташовується будівля управління СБУ у Львівській області.

Фахівці із соціальної роботи Франківського району Львова у вказаному місці, яке розташовано неподалік будівлі управління СБУ у Львівській області, виявили сім’ю ромської національності із Ужгорода в складі 3-х дорослих та 2-х дітей, п’яти і десяти років, які займалися жебракуванням у Львові.

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Сім’ю було доставлено в ЛКП «Вулецьке» та передано працівникам Франківського РВ міліції для подальшого розслідування та влаштування дітей у дитячий притулок.

Під час інспектування з’ясовано, що у дітей ніколи не було свідоцтв про народження, а хлопчик жодного разу не відвідував школи, не вміє читати і писати. Питання подальшої долі дітей та відповідальності виконання батьківських обов’язків буде розглядатися на комісії з питань захисту прав дітей Франківського району м. Львова.

«Перебування або постійне місце проживання в колекторі чи в будь-яких інших підземних місцях, є вкрай небезпечним, особливо для дітей. Тому реакція соціальної служби була миттєвою. На жаль, подібні випадки далеко не поодинокі», - зазначив начальник Франківського райвідділу соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Роман Микула.