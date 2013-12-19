Апеляційний суд Києва розглядає скарги на вирок колишньому в. о. міністра оборони Іващенку
Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги прокуратури Голосіївського району на рішення Голосіївського районного суду, яким виконавчій службі було відмовлено у задоволенні клопотання про заміну колишньому тимчасово виконуючому обов’язки міністра оборони України Валерію Іващенку умовного терміну відбування покарання на реальний у зв'язку з його неявкою на реєстрацію до виконавчих органів.
Про це УНІАН повідомив адвокат Іващенка Борис Нечипоренко.
“Сьогодні суд розпочав розглядати скаргу за відсутності Іващенка, але на прохання прокуратури в засіданні було оголошено перерву до 9.30 26 грудня”, - сказав Нечипоренко.
За словами адвоката, як і раніше, на засіданнях апеляційного суду, які відкладалися через відсутність Іващенка, він пояснив, що той не зможе бути присутнім в залі суду, оскільки отримав в Данії статус політичного біженця і, відповідно до чинного законодавства тієї країни, не може в'їжджати на територію України чи перебувати у її консульських установах, які також прирівнюються до української території.
Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року Іващенко був заарештований за звинуваченням у перевищенні влади під час реалізації майна «Феодосійського судномеханічного заводу».
У квітні 2012 року Печерський райсуд Києва визнав його винним, засудивши до п'яти років позбавлення волі.
У серпні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок, замінивши реальний строк умовним.
У лютому 2013 року стало відомо, що Іващенко виїхав за кордон та одержав статус політичного біженця у Данії.