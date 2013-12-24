Міліція не користується закупленими новими автомобілями - ЗМІ

Українська міліція відмовляється користуватися сучасними авто. Україна витратила понад 380 мільйонів гривень на новенький автопарк з 1200 машин Toyota. Але правоохоронці й далі користуються старими Волгами, йдеться в програмі Гроші.

Покупка нових Toyota була здійснена за гроші кіотського протоколу і за програмою цього протоколу. Одна така машина на 100 кілометрів споживає лише 4 літри бензину. Нинішні українські "бобики" витрачають до 14 літрів. Якщо порахувати на весь автопарк з 1200 авто - це понад 100 тисяч гривень економії на кожні 100 кілометрів.

Але замість економії українські міліціонери продовжують "добивати" старі авто, а держава щороку збільшує витрати на підтримку автопарку, йдеться в програмі.