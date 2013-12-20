Янукович нагородив працівників міліції державними нагородами
Медаль «За врятоване життя» отримав й батальйон міліції особливого призначення «Беркут» Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.
Президент України Віктор Янукович нагородив працівників міліції державними нагородами України.
Відповідний указ розміщено н офіційному сайті Глави держави.
З нагоди Дня міліції, Янукович вручив ордени «За заслуги» III ступеня, «За мужність» III ступеня, княгині Ольги III ступеня, орден Данила Галицького посадовцям з Житомирської, Харківської, Херсонської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Чернігівської, Донецької, Волинської областей.
В основному нагороди отримали начальники та заступники начальників Управлінь МВС в регіонах, управлінь громадської безпеки МВС України.
Також медалі і спеціальні звання отримали працівники міліції й інших областей.
Серед інших, медаль «За врятоване життя» отримав й батальйон міліції особливого призначення «Беркут» Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.
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Звання «Заслужений юрист України» отримав також і перший заступник Міністра внутрішніх справ України, генерал-лейтенанту міліції Віктор Дубовик.
Іншим указом Президент присвоїв спеціальні звання працівникам міліції.