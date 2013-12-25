Росія може ввести заборону на поставки молока і риби з Естонії

"Зараз проходить оформлення документів. Думаю, обмеження будуть введені мінімум протягом двох -трьох тижнів - щоб бізнес встиг до цього підготуватися. Вони торкнуться п'яти молочних підприємств і шести, які виробляють рибу і рибну продукцію", - заявив він.

Співрозмовник агентства пояснив, що рішення прийнято за результатами інспекції молочних і рибних підприємств Естонії. Основна претензія російського відомства - слабкий контроль за продукцією за підприємствах, відзначає РИА Новости.

"Наприклад, змішання чорних і білих зон, тобто тих, де повинна знаходитися сира і готова продукція ", - зазначив Алексєєнко, додавши також, що на них відсутня простежуваність готової продукції. Як свідчить інформація на сайті Россільгоспнагляду, в даний час для поставок в РФ акредитовано 12 естонських підприємств, що виробляють молочну продукцію, а також 41 підприємство з виробництва риби та рибопродукції.