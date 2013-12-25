Заборгованість із зарплати в Україні в листопаді перевищила 1 млрд грн
Понад третина заборгованості - це борги підприємств-банкрутів.
Заборгованість із заробітної плати в Україні у листопаді 2013 року збільшилася на 30,4 млн грн, або на 3%, і знову перевищила поріг у 1 млрд грн, становивши 1,019 млрд грн, повідомили у Державній службі статистики України.
За інформацією відомства, близько 60% заборгованості - це борги на економічно активних підприємствах, 36% - заборгованість підприємств-банкрутів.
Найбільший обсяг заборгованості, як і раніше, зафіксований у промисловості - 481,6 млн грн (479,4 млн грн - у жовтні)
У регіональному розрізі лідерство за обсягом заборгованості зберігають Київська область - 149 млн грн і Донецька область - 141,5 млн грн. Найменша заборгованість у Чернівецькій області - 103 тис грн.
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Як повідомляв УНІАН, у жовтні Президент Віктор Янукович поставив завдання скоротити заборгованість із зарплати, незалежно від форми власності підприємства. У жовтні обсяг заборгованості із заробітної плати становив 989 млн грн.