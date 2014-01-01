В Україні з 1 січня запроваджується податок на нерухомість

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України, можливістю уточнити майнові дані скористалися понад 70% платників податків.

Повідомлення про нарахований податок на нерухомість за 2013 рік будуть розіслані платникам такого податку до 1 липня 2014 року.

До 1 липня 2014 року контролюючі органи визначать суму податку, необхідного до сплати, і вручать платникам податків повідомлення про нарахований податок і платіжні реквізити. Платіжний документ буде виданий на кожен об`єкт оподаткування.

Об`єктом оподаткування служать квартири і будинки, що перевищують площу в 120 кв. м і 250 кв. м відповідно. Квартири і будинки меншої площі є предметом податкової пільги.

Підлягає оподаткуванню сумарна площа квартири і будинку, якщо вона перевищує 370 кв. м. Ставка податку становить 1% від мінімальної зарплати для сумарної площі нерухомості від 370 кв. м до 740 кв. м і 2,7% - якщо вона перевищує 740 кв. м.

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При цьому власне податок нараховується на кількість метрів, що перевищує «пільгове», не оподатковуване податком, значення.

Разом із тим, «пільга» зі сплати податку знімається відразу ж, як тільки буде доведено факт отримання доходів із нерухомості – від здачі її в оренду, лізинг або використання в комерційних цілях.