Депутат пропонує ввести 15-17% податок на будь-який перепродаж або обмін нерухомості

Відповідна ініціатива міститься в законопроекті № 3757-1, зареєстрованому у Верховній Раді 17 грудня 2013.

Зокрема, законопроектом передбачається, що частина доходу від продажу або обміну нерухомості, яка не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати (у 2013 р. - 11,47 тис грн) буде обкладатися 15 % податком. А з суми, яка перевищує такий дохід, 17 %.

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Проти такої пропозиції і законопроекту в цілому виступило Головне науково-експертне управління Верховної Ради.

«Пояснювальна записка до законопроекту не містить обґрунтувань за запропонованим істотним збільшення податку на нерухомість. Введення такої пропозиції негативно позначиться на відповідному ринку, оскільки збільшені ставки податку будуть включатися до вартості об`єкта нерухомості», - вважають експерти.

Крім того, на їх думку, оподаткування продажу кожного об`єкта нерухомості є соціально несправедливим.

«Зважаючи на об`єктивні сімейні обставини (батьки похилого віку або хворі), може один раз на рік продаватися їхня квартира або будинок, які були придбані або побудовані за власні накопичення, отримані в спадщину, і буде соціально несправедливим стягувати з отриманого доходу 17 відсотків податку», - йдеться в повідомленні науково-експертного управління.

Довідка УНІАН. Чинна редакція Податкового кодексу звільняє від податку доходи від продажу нерухомості , якщо вона здійснюється не частіше одного разу на рік. Якщо нерухомість продається більше одного разу протягом року - ставка податку становить 5 %.