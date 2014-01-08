У Харкові внаслідок пожежі на ювелірній фабриці загинуло восьмеро людей (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДСНС, загоряння у приміщенні, яке орендувала Харківська ювелірна фабрика по вулиці Академіка Проскури (селище Жуковського), сталося сьогодні, 8 січня, близько 11:30.

Горіли приміщення на 4 та 5 поверхах. Загальна площа пожежі – 250 кв. м. О 14:10 пожежа була ліквідована.

За попередніми даними, загинуло 8 осіб, травмовано – 7 осіб.

Причини пожежі зараз з’ясовують фахівці.

У ДСНС пообіцяли надати більше інформації пізніше.