У Харкові внаслідок пожежі на ювелірній фабриці загинуло восьмеро людей (фото, відео)
17:51, 08 січня 2014Політика
2912 0
Горіли приміщення на 4 та 5 поверхах.
Пожежа сталася 4 і 5 поверхах будівлі
Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДСНС, загоряння у приміщенні, яке орендувала Харківська ювелірна фабрика по вулиці Академіка Проскури (селище Жуковського), сталося сьогодні, 8 січня, близько 11:30.
Горіли приміщення на 4 та 5 поверхах. Загальна площа пожежі – 250 кв. м. О 14:10 пожежа була ліквідована.
За попередніми даними, загинуло 8 осіб, травмовано – 7 осіб.
Причини пожежі зараз з’ясовують фахівці.
У ДСНС пообіцяли надати більше інформації пізніше.
Відео ТСН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter