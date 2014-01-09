В ДСНС пояснили, чому дали розбитися людям під час харківської пожежі
20:36, 09 січня 2014Суспільство
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У Державній службі з надзвичайних ситуацій немає на озброєнні тентів
У ДСНС немає на озброєнні тентів
Про це заявила речниця ДСНС Наталія Іваненчук, відповідаючи на прохання Радіо Свобода прокоментувати ситуацію у Харкові, коли під час пожежі загинуло 8 людей.
«Тентів в принципі немає на озброєнні, їх немає як таких у переліку тих засобів, які використовуються для порятунку», – сказала Іваненчук.
На відео, викладеному в інтернеті, видно, як люди, намагаючись врятуватися від вогню, висять на зовнішніх блоках кондиціонерів і зриваються вниз.
Водночас голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських заявив, що дії його підлеглих під час рятувальної операції були професійними.
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