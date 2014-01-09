Болотських: Рятувальні служби під час ліквідації пожежі в Харкові спрацювали професійно

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських.

«Абсолютно чітко, професійно та якісно, й це не лише моя думка, це й правоохоронні органи, які почали розслідування, відзначили, спрацювали всі оперативні служби й рятувальна служба за 6 хвилин після виклику. Перша група – 5 машин техніки, автодрабина – були на цьому об'єкті, перевищивши норматив прибуття. І в результаті правильних професійних дій було врятовано 22 людини», - сказав голова ДСНС.

«Точніше (про причини пожежі – УНІАН) ми зможемо сказати, коли закінчать роботу експерти в усіх напрямках, і комісія зможе сказати, яка причина цієї трагедії», - додав Болотських.

При цьому він нагадав, що на сьогодні є дві версії причини пожежі: «порушення правил охорони праці, правил пожежної безпеки, або ці чинники в сукупності, й, однозначно, людський чинник».

Читайте також: Пожежа на харківській ювелірній фабриці: люди стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню (фото, відео)

«Було виявлено ємності з легкозаймистими предметами, які використовуються на цій ділянці, а також ті, які не використовуються, також є питання до евакуаційного виходу й правил охорони праці та пожежної безпеки. Але те, що група реагування спрацювала відмінно, можна було побачити візуально, оскільки обсяг поширення пожежі був мінімальний. Всього працювали 20 одиниць техніки й 112 чоловік особового складу», - зазначив Болотських.

Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул також нагадав, що Кабінетом міністрів було ухвалено рішення про виділення коштів у розмірі 100 тис. грн на кожну сім'ю загиблого.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Харкові сталася пожежа на території заводу «Хартрон». Вогонь спалахнув близько 11.30 у п'ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м. Рятувальники запобігли поширенню вогню на інші поверхи будівлі. О 14.10 пожежу було ліквідовано.

Рятувальникам вдалося вивести з будівлі 22 людини, 8 людей загинули.