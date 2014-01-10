У Слов'янську злодії знеструмили дитячу лікарню, тубдиспансер та школу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ ДТЕК «Донецькобленерго», злодії викрали з 4-х трансформаторних підстанцій 62 низьковольтних запобіжника, що призвело до масового знеструмлення споживачів міста. Також без електропостачання були жителі п'ятиповерхових будинків на вулиці Жовтневої революції, приватного сектору на вулицях Полярна, Свердлова, Володарська, Каховська.

Відключення сталося вночі 10 січня, але завдяки оперативним діям персоналу Слов'янського РЕС ДТЕК «Донецькобленерго», до ранку усі споживачі були підключені до електропостачання.

У ДТЕК «Донецькобленерго» звернулися до жителів з проханням «допомогти спіймати зловмисників» і повідомляти про відомі факти розкрадань електрообладнання і трансформаторного масла по безкоштовному телефону довіри компанії.

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), акціонером якої є Рінат Ахметов. У ДТЕК працює 140 тисяч осіб.

Основною продукцією ДТЕК є електроенергія. До портфелю активів компанії входять 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю 18 ГВт; 1 ВЕС проектною встановленою потужністю 200 МВт; 5 підприємств з передачі і продажу електроенергії, які обслуговують понад 5,2 млн клієнтів – фізичних і юридичних осіб; 31 шахта і 13 вуглезбагачувальних фабрик; нафтогазовидобувні активи.