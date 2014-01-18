Українець офіційно зажадав супроводу ДАІ для поїздки з друзями в лазню

Чоловік написав заяву до міліції, в котрій повідомив про намір відпочити з друзями у лазні та просив МВС належним чином охороняти при цьому громадський порядок. Повідомлення адресовано начальнику Нетішинського міського відділку підполковнику Роману Гаврилюку. Копії передано в місцеве управління СБУ та міську раду, передає ТСН.

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"Шановний пане підполковнику, щоп'ятниці о 17:15 я, Рижук Сергій Олексійович, зі своїми друзями приймаю бальнеологічні процедури у с.Колом'є (Славутський р-н). До місця призначення ми доїжджаємо організованою автоколоною на більш ніж 5 (п'яти) власних автомобілях. У контексті прийнятих 16 січня 2014 року Верховною Радою України низки законів, вважаю за необхідне просити Вас забезпечити супровід нашої автоколони спецавтомобілями з увімкненими спецсигналами", - ідеться в документі.

"В зв'язку з тим, що в бальнеологічних процедурах передбачається участь більше 10 осіб, що автоматично підпадає під класифікацію "масовий захід", просимо забезпечити громадський порядок", - просить автор заяви.

Рижук також письмово зазначив, що для зручності правоохоронців забезпечить виїзд автоколони від міського відділу міліції.

"В канцелярії довго вчитувались у зміст, але все ж зареєстрували. Сподіваємось ну хоча б на взвод автоматників. Друзів попередив, аби не віталися "Слава Україні!", бо долучать ще екстремізм", - прокоментував ініціативу її автор.

На своїй сторінці у Facebook Рижук повідомив, що реакція правоохоронців спершу була негативною.

"Через 20-30 хвилин передзвонив на мій мобільний заступник начальника міліції. Спочатку запитав, навіщо нам для супроводу у лазню міліцейські спецавтомобілі з проблисковими вогнями, згодом опустився до рівня погроз, мовляв, попробуйте провести, побачимо, побачимо".

Коли ж у зазначений час учасники автоколони зібралися біля міліції, у супроводі їм ввічливо відмовили.

"Черговий був в шоці, на що я його запевнив, що начальник міліції в курсі, бо ми вдень занесли повідомлення. Викликали начальника ДАІ. Кругом всі ледве не луснули від сміху, але черговий і начальник ДАІ не сміли. В кабінеті начальник ДАІ пояснив, що про закон чув, але інструкцій щодо його виконання ще не отримав. Тому ми можемо вільно їхати", - повідомив Рижук.