«Листи щастя» від ДАІ почнуть приходити до водіїв вже в лютому

ДАІ починає в авральному порядку розставляти фото -відео фіксатори скрізь, де тільки можна. У відомстві тепер лише за місяць повинні вирішити, яка контора буде виступати в ролі листоноші і розсилати листи щастя, пише «FirstGear».

Водії за цей же місяць повинні привчити себе не порушувати правила дорожнього руху. Адже вже в лютому за одну поїздку з Києва до Одеси і назад можна назбирати на 6-8 тисяч гривень штрафів.

Якщо нічого не зміниться, то всі ті камери, які вже працюють на трасах і в Києві в тестовому режимі, почнуть фотографувати машини порушників. «Клацати» будуть не тільки за перевищення, а й за неправильне паркування, перетин подвійної суцільної лінії, проїзд на червоне, неправильний проїзд перехресть і ж.д. переїздів.

Відео порушення і фото система надішле до центру обробки даних ДАІ, де інспектор або оператор встановить особистість, на яку зареєстрована машина.

Далі - все просто. Саме фактичний власник, а не водій, отримає штраф поштою. У цієї людини є 10 днів на те, щоб сплатити штраф або оскаржити постанову в суді, довести, що машиною керував хтось інший. Чи отримали ви «лист щастя», чи є ви в країні, здорові ви в даній ситуації нікого не хвилює. Не відреагував - плати. У ДАІ обіцяють, що будуть давати посилання в інтернеті на фото/відеозапис порушень.

Якщо ТЗ зареєстровано на юрособу, директор підприємства протягом 5 днів повинен надати інформацію про те, хто був за кермом. Інакше буде оштрафований.

Цікаво, що за порушення, які фіксує камера, будуть стягувати мінімальний штраф, передбачений відповідною статтею КУпАП. Причому, якщо сплатити штраф протягом п'яти днів з дня отримання постанови, то надається «знижка» 50 %. Можна заощаджувати...

Даний закон набирає чинності через місяць після опублікування. Тобто камери запрацюють вже в середині лютого.

У свою чергу, Головне науково-експертне управління, яке здійснює правову експертизу всіх законопроектів Верховної Ради, вже заявило, що це нововведення знову призведе до колапсу.

Адже кожен бажаючий зможе оскаржити свій штраф в суді. Експерти законодавчої влади вказали 4 основних протиріччя, в силу яких закон не може бути прийнятий.

Одне з основних порушень - це фактичне впровадження в законопроекті «презумпції вини». У разі автоматичної фіксації певного транспортного засобу в момент вчинення порушення, правопорушником автоматично, без доказу провини, буде вважатися власник автомобіля (особа, за якою зареєстровано транспортний засіб). Звільнятися від відповідальності він буде тільки в тому випадку, якщо доведе свою невинуватість.

У законопроекті фактично допускається можливість залучення до адміністративної відповідальності невинної особи, за яким зареєстровано транспортний засіб, у разі неможливості довести його невинність.

Наприклад, власник авто забув або не може документально довести, кому він тимчасово передав машину в той чи інший момент. Адже важко уявити, що для перекладання власником відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення на іншу особу достатньо буде його усних свідчень.

Наприкінці свого ув'язнення, Головне науково-експертне управління рекомендує депутатам відхилити закон і відправити його на доопрацювання. Швидше за все, депутати не ознайомилися з цими висновками, часу не вистачило, дуже поспішали. А може їх вразили розрахунки доходної частини. Адже за підрахунками авторів законопроекту, одна автоматична камера протягом години «заробляє» близько 40 000 грн.

Подібна продуктивність всього однієї автоматичної камери може принести до бюджету України понад 350 млн грн. на рік. Плановані до установки по Україні 1500 камер доповнять бюджет сумою в 525 600 000 000 грн. ( п'ятсот двадцять п'ять мільярдів шістсот мільйонів грн. !). Для порівняння, за оцінками Мінфіну, прибуткова частина бюджету України в 2013 році склала майже 363 млрд грн.