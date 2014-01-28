У "Борисполі" за каву з бутербродом деруть по 200 грн через фірму-монополіста

Київський аеропорт "Бориспіль" неприємно дивує співвітчизників та іноземців високими цінами на їжу та відсутністю достатньої кількості кав'ярень на території, йдеться в програмі "Гроші", пише ТСН.ua.

На весь новенький термінал D лише два пункти продажу продуктів, серед яких сандвічі за 69 грн, півлітрові пляшки мінеральної води за 35 грн, чай не дешевше 30 грн, а найдешевша кава – 50 грн. попити кави з бутербродом коштує майже 200 грн, а альтернативи жодної немає. Якщо рейс затримується, а летиш з родиною, то за перекус треба віддати близько 100 $.

Не радує сервіс і на борту літака – годують бутербродами, які авіакомпанії мають купляти за позахмарними цінами в тієї самої фірми, що працює в терміналі. Своїми продуктами у літаках торгувати заборонено.

У авіакомпаніях повідомляють, що фірма-монополіст стала на них давити після того, як на посаду директора бориспільського аеропорту прийшов Олексій Качанов, якого влітку минулого року привів особисто міністр інфраструктури Козак. Про Качанова відомо, що він дуже "плідно" попрацював з аеропортом "Одеса". Місцеві впевнені, що саме він допоміг передати державне підприємство у приватні руки.

Нагадаємо, 13 січня, у аеропорту "Бориспіль" чартерний літак не зміг приземлитись на злітну смугу і з'їхав на газон.