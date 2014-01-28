У "Борисполі" за каву з бутербродом деруть по 200 грн через фірму-монополіста
На території найновішого терміналу D лише два пункти продажу продуктів.
Київський аеропорт "Бориспіль" неприємно дивує співвітчизників та іноземців високими цінами на їжу та відсутністю достатньої кількості кав'ярень на території, йдеться в програмі "Гроші", пише ТСН.ua.
На весь новенький термінал D лише два пункти продажу продуктів, серед яких сандвічі за 69 грн, півлітрові пляшки мінеральної води за 35 грн, чай не дешевше 30 грн, а найдешевша кава – 50 грн. попити кави з бутербродом коштує майже 200 грн, а альтернативи жодної немає. Якщо рейс затримується, а летиш з родиною, то за перекус треба віддати близько 100 $.
Не радує сервіс і на борту літака – годують бутербродами, які авіакомпанії мають купляти за позахмарними цінами в тієї самої фірми, що працює в терміналі. Своїми продуктами у літаках торгувати заборонено.
Нагадаємо, 13 січня, у аеропорту "Бориспіль" чартерний літак не зміг приземлитись на злітну смугу і з'їхав на газон.