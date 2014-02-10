Україні загрожують повені - рівень води може піднятися на півтора метра
10:44, 10 лютого 2014Суспільство
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Рівень води вже скоро може піднятися на півтора метра. Про це повідомляє Державні служба з надзвичайних ситуацій.
На Львівщині можливий підйом води до критичних відміток
Український гідрометеорологічний центр повідомляє: 10-12 лютого на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується подальше скресання криги, льодохід, місцями можливе формування заторів льоду з підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними відмітками.
Читайте такожЧерез повені в Індонезії евакуювали близько 40 тисяч осіб, є жертви (фото)При цьому на р. Стрий та на її притоках в Турківському, Дрогобицькому районах Львівської області не виключений різкий підйом рівнів води з досягненням небезпечних відміток підтоплення.
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