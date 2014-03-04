За два дні до військкоматів у Черкасах прийшли понад 500 добровольців

До Черкаського міського військового комісаріату за два дні записатися в добровольці прийшли понад 500 чоловіків.

Як повідомили УНІАН у військкоматі, такої кількості охочих призватися в армію міський комісаріат ніколи не бачив. Серед добровольців - колишні військові, ті, хто не служив, молоді призовники, відставні офіцери і ті, хто вже давно зняті з військового обліку, записуються навіть 60-річні чоловіки. Також приходять лікарі та медсестри. До військкомату приходять навіть 17-річні юнаки в супроводі батьків, сини і батьки.

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Заступник військового комісара Черкаського обласного військового комісаріату Олег Захаренко повідомив, що запис добровольців триває по всій області – у всіх 15 районних комісаріатах. Упродовж 3 березня до кожного з них з’явилося від 30 до 50 добровольців.

Цього тижня у комісаріатах вже розпочалося навчання з тим особовим складом, який прийшов на доукомплектування. Загалом на доукомплектування в Черкаській області викликано близько 400 осіб.