95% жителів України вважають її своєю Батьківщиною - опитування

Такими є передані агентству УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова.

За даними дослідження, більшість жителів усіх макрорегіонів (від 72% на сході до 99% на заході, по Україні загалом – 95%) сприймають Україну як свою Батьківщину.

84,5% респондентів вважають себе патріотами України (у західному регіоні – 94%, у центральному – 88,5%, у східному – 81%, у південному – 72%).

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Згідно з опитуванням, більшість громадян України негативно ставляться до ідей федеративного устрою (негативне ставлення висловили 61%, позитивне – лише 16%).

Ще нижчу підтримку отримали ідеї відокремлення області (регіону) від України та приєднання до іншої держави (не підтримують – 81%, підтримують – 6,5%), створення незалежної держави на основі південно-східних областей України (відповідно 80% і 6%), відокремлення південно-східних областей від України та приєднання до Росії (відповідно 80% і 7,5%), утворення на території України двох незалежних держав – на основі південно-східних областей і на основі західних та центральних областей (не підтримують таку ідею 77% опитаних, підтримують – 7%).

Негативне ставлення до цих ідей висловила більшість жителів усіх макрорегіонів України.

Також зазначається, що лише 5,5% респондентів хотіли б, щоб їхня область вийшла зі складу України і приєдналася до іншої держави (таке бажання висловлюють 2,5% опитаних у західному регіоні, 0,5% – у центральному, 9% – у східному, 13% – у південному регіоні).

При цьому 4,5% респондентів хотіли б, щоб їхня область вийшла зі складу України і створила свою незалежну державу (таке бажання висловлюють 3% опитаних у західному регіоні, 1% – у центральному, 5% – у східному, 13% – у південному регіоні).

61% учасників опитування не вважають, що між західними та східними регіонами України існують настільки глибокі політичні протиріччя, мовні та культурні відмінності, економічні диспропорції, що в перспективі вони можуть роз’єднатися та (або) створити свої власні держави, або ж увійти до складу різних інших держав.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 25 грудня 2013 року. Було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту «Децентралізація в Україні: можливості і ризики», який здійснюється Центром Разумкова за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.