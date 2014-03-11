ГПУ зафіксувало за два тижні 63 напади на правоохоронців з використанням зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління з нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури Микола Гошовський.

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“Останнім часом в Україні набули поширення факти втручання членів громадських організацій, окремих громадян в діяльність правоохоронних органів, судових органів, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. При цьому використовується камуфляжна форма, холодна зброя - кийки, ножі, кастети, вогнепальна зброя. Усього впродовж з 23 лютого і по сьогодні вчинено 63 напади на працівників правоохоронних органів”, - сказав він.

Також представник Гошовський зазначив, що “генеральним прокурором орієнтовані прокурори областей на місцях невідкладно провести координаційні наради з керівниками інших правоохоронних органів і по кожному факту самоуправних дій, незаконного носіння зброї, чи холодної, чи вогнепальної, вживати відповідні адекватні заходи, вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань такі повідомлення, затримувати винних осіб, в короткий строк проводити розслідування і передавати винних до суду”.