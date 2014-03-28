Донецький губернатор пообіцяв профінансувати пам'ятник жінкам-шахтарям

Голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута оплатить з особистих коштів будівництво пам'ятника жінкам-героїням праці, які відновлювали вугільну промисловість Донбасу в післявоєнний час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з активом обласної організації ветеранів війни.

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Ветерани повідомили губернатору, що проект пам'ятника жінкам, які відновлювали вугільні шахти Донбасу, зруйновані в період Великої Вітчизняної Війни, був готовий ще в 2008 році, також було визначено йому місце. Так, напроти будівлі Ворошиловського райвиконкому, де мали звести пам'ятник, був виставлений камінь з написом: «Тут, вдячними нащадками, буде споруджено пам'ятник жінкам Донбасу...», але на створення монумента так і не знайшлося коштів.

Тарута відзначив, що йому відомо, що в 1943 році 250 тисяч жінок здійснили трудовий подвиг, відродивши за чотири роки шахти Донбасу, і пообіцяв особисто профінансувати завершення проекту. «Ці жінки залишили слід в історії Донецької області, і ми зобов'язані відзначити це. Ми зробимо гідну пам'ять жінкам, які рятували наше вугілля за часів військової розрухи», - сказав губернатор.

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Обговорюючи з ветеранами сьогоднішню ситуацію в регіоні, зокрема, масова появу російських прапорів, Тарута зазначив, що таке можливо виключно під час спільних культурних та економічних україно-російських заходів. Заміна ж національних прапорами інших держав неприпустима і образлива.

«Ви пройшли важкі часи війни, і як ніхто прекрасно розумієте, що значить прапор. За нього вмирали - це святе. І ми повинні цю святість цінувати», - сказав голова облдержадміністрації. І наголосив, що надалі такі провокації допускатися не будуть, а завдання регіональної влади - оперативно навести порядок. І це, пообіцяв Тарута, буде зроблено.