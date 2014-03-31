На підтримку ЗСУ надійшло близько 5 тисяч листів з різних країн світу - Міноборони
На підтримку Збройних Сил України надійшло близько 5 тисяч листів різними мовами з різних країн світу в рамках акції “Листи підтримки”, яка розпочалася 4 березня. Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.
В повідомленні сказано, що на електронну адресу liniyamo@gmail.com та на сторінки соціальних мереж крім України, найчастіше пишуть з Канади, Польщі, Іспанії. При цьому дописувачі надсилають не лише листи, але й вірші, плакати, фото, аудіо та відеозвернення.
В Міноборони зазначають, що “вже з перших днів, коли військові опинилися заблокованими у своїх військових частинах у Криму, стартувала акція, на спеціально створену адресу усі охочі мали змогу відправити листа зі словами вдячності та підтримки”.
Читайте такожЖителі Черкащини відправили понад 6 тонн продуктів для 95-ї аеромобільної бригади
“Ці листи усіма можливими способами передавалися до військовослужбовців – через спільних знайомих, на електронні адреси самих військовослужбовців та офіцерів по роботі з особовим складом військових частин та установ, волонтери зголосилися їх роздруковувати та передавати безпосередньо військовим. Неабияку роль у цій благородній ініціативі відіграли дружини військових, які навіть зачитували листи телефоном через гучномовець”, - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУкраїнці перерахували армії вже понад 60 мільйонів гривень
Крім того, з 7 березня листи підтримки стало можливим не тільки прочитати, але і почути на “Українському радіо” у програмі “Польова пошта”, яка виходить щодня з 18.30 та повністю присвячена цим листам.