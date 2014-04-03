Академія наук втратила в Криму два потужні інститути - Патон
14:49, 03 квітня 2014Суспільство
0 0
Україна втратила в Криму два потужні інститути, з яким попри будь-що потрібно підтримувати наукові зв’язки.
Патон розповів про втрати НАНУ в Криму
Про це на загальних зборах національної академії наук заявив президент НАНУ Борис Патон, передає кореспондент Еспресо.TV.
«Ми втратили і напевно, надовго, два потужні інститути: Морський гідрофізичний і біологіі південних морів ім. О. Ковалевського, Кримську астрофізичну лабораторію, філії інститутів археології та сходознавства, Карадазький природничий заповідник», - заявив Патон.
Читайте такожМедведєв почав перебудовувати окупований КримЗа його словами, «треба будь що підтримувати з ними наукові зв’язки».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter