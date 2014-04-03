Академія наук втратила в Криму два потужні інститути - Патон

14:49, 03 квітня 2014
Суспільство
0 0

Україна втратила в Криму два потужні інститути, з яким попри будь-що потрібно підтримувати наукові зв’язки.

Патон розповів про втрати НАНУ в Криму

Про це на загальних зборах національної академії наук заявив президент НАНУ Борис Патон, передає кореспондент Еспресо.TV.

«Ми втратили і напевно, надовго, два потужні інститути: Морський гідрофізичний і біологіі південних морів ім. О. Ковалевського, Кримську астрофізичну лабораторію, філії інститутів археології та сходознавства, Карадазький природничий заповідник», - заявив Патон. 

Читайте такожМедведєв почав перебудовувати окупований КримЗа його словами, «треба будь що підтримувати з ними наукові зв’язки».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter