Кримських татар планують вигнати з "полян протесту"

Про це 15 хвилинах повідомив перший заступник Голови Ради міністрів РК Рустам Теміргалієв.

Нагадаємо, раніше вже з'являлася інформація про те, що кримських татар попросять звільнити земельні "поляни протесту".

"Все вирішиться після того, як буде готовий Генеральний план Республіки Крим. Там будуть чітко визначені зони під об'єкти соціальної інфраструктури. Якщо місця "самозахоплень" потраплять під місця розвитку соціальної інфраструктури, запропонуємо кримських татар звільнити ці ділянки", - сказав Теміргалієв.

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При цьому він зазначив, що натомість на відібрану кримським татарам дадуть іншу землю.

"Паралельно їм видамо іншу землю. Там, де будуть виділені землі для індивідуальних житлових забудов", - уточнив він.

Теміргалієв також повідомив, що в місцях компактного проживання кримських татар примусового виселення не буде.

"Там, де люди збудувалися і живуть фізично - чіпати не будемо. Будемо цю землю легалізувати, видамо документи", - заявив голова Радміну.

За його словами, перша концепція Генеральної схеми розвитку Криму буде готова тільки до 25 квітня.

"Після цього можна буде говорити щось конкретне", - зазначив Теміргалієв.