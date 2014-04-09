На будівлі Херсонської міськради вивісили величезний прапор України

Після цього на своїх сторінках у соціальній мережі Facebook місцеві жителі розмістили відповідні фотографії, повідомляють "Херсонські вести".

Така дія продемонструє бажання Херсона зберегти цілісність і суверенітет України на тлі останніх подій в Східних областях.

Орієнтовні розміри прапора - 6,5 метрів в довжину і 3 в ширину. Він, звисаючи з даху будівлі, закриває верхні 4 поверхи.