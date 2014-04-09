На будівлі Херсонської міськради вивісили величезний прапор України

04:39, 09 квітня 2014
Суспільство
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У вівторок, 8 квітня, на будівлі Херсонської міськради вивісили прапор України

Херсон, горсовет, флаг / visti.ks.ua

Після цього на своїх сторінках у соціальній мережі Facebook місцеві жителі розмістили відповідні фотографії, повідомляють "Херсонські вести".

Така дія продемонструє бажання Херсона зберегти цілісність і суверенітет України на тлі останніх подій в Східних областях.

Орієнтовні розміри прапора - 6,5 метрів в довжину і 3 в ширину. Він, звисаючи з даху будівлі, закриває верхні 4 поверхи.

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