Українці Італії створили Римську сотню, готову воювати за Україну

Українці з Італії готові їхати воювати за Україну.

Про це заявив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, передає медіа-портал української діаспори VIDIA.

«Ми вже створили Римську сотню, яка проходить курси з надання медичної допомоги та інші вишколи. Це люди, які в разі потреби готові покинути Італію і їхати воювати за Україну. Частина нашої молоді вже поїхала, записалася в Самооборону або ж допомагає обороні України в іншій спосіб», – зазначив Городецький.

Він також нагадав, що українці в Італії активно підтримували події Майдану.

«Люди відпрошувалися з роботи, щоб взяти участь в протестних акціях на підтримку Євромайдану. Українці стали найкращими послами України в світі. По-перше, ми постійно тримали в облозі консульства, дипломатичні установи України, таким чином здійснюючи тиск на чиновників, причетних до режиму Януковича. По-друге, був збір коштів та матеріальної допомоги на Майдан. Ми передавали кошти для громадського сектору, для Самооборони, для інших організованих структур Майдану. Загалом це – до сотні тисячі євро. І, по-третє – ми здійснювали інформування італійського суспільства про те, що насправді відбувається в Україні. А це – публікації, інтерв’ю, теле- та радіоефіри, – розповів голова Християнського товариства українців в Італії.

Городецький також зазначив, що кілька поранених учасників акцій протесту в Києві нині проходять реабілітацію і лікування в Італії.

