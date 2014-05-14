У четвер, 15 травня, о 10-30 у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться прес-конференція з приводу проведення благодійної акції-концерту «Єдина країна».

Вчора багато наших співвітчизників відали своє життя за Україну, сьогодні ми ініціюємо благодійну акцію, яка допоможе їхнім дітям отримати шанс на гідне життя. Ми звернулися до багатьох українських виконавців з пропозицією взяти учать в благодійній акції-концерті «Єдина країна». Ось ті, хто виявили свою громадянську позицію і абсолютно безкоштовно погодились долучитися до акції: гурти -«МАНДРИ», «MED HEADS», «С.К.А.Й.», «ДІО.ФІЛЬМИ»; Ніна МАТВІЄНКО, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Ірина БІЛИК, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Тарас ЧУБАЙ, ЯрмаК, КАМАЛІЯ, Алла КУДЛАЙ, Ігор КОРЖ, Міла НІТІЧ, Анастасія ПРИХОДЬКО, Гарік КРИЧЕВСЬКИЙ, Павло ТАБАКОВ, Маша СОБКО, Анна ЗАВАЛЬСЬКА, Володимир ТКАЧЕНКО, Катя БУЖИНСЬКА, Петро ЧОРНИЙ, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Віктор ПАВЛІК, Арсен МІРЗОЯН, Дитяча студія «ПАРАДІЗ».

З кожним днем перелік виконавців поповнюється.

Яким буде цей захід? Він буде таким, як і сама Україна. Різні виконавці, різні стилі, те що ніколи раніше не поєднувалось – ми доведемо, що Україна може бути єдина.

Захід відбудеться 1-го червня в Національному палаці мистецтв «Україна» у Всесвітній день захисту дітей.

Кошти, зібрані від продажу квитків та перераховані під час концерту на благодійний рахунок, будуть передані дітям з родин, що постраждали під час трагічних подій в Україні.

Організаторами заходу є Міністерство культури України, палац «Україна», Перший національний канал, Громадська рада, Благодійний фонд «Мистецька ініціатива».

Учасники прес-конференції: Міністр культури України Євген Нищук, Генеральний директор НПМ «Україна» Інна Костиря.

Акредитація за телефоном: 050-411-41-97 Наталія