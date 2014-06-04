На Львівщину на реабілітацію приїхали шахтарі, які зазнали катувань в Донецьку

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Щойно зустріли шахтарів з Донеччини, яких ми запросили до Львова на відпочинок. Бажаємо їм доброї реабілітації і відпочинку на Львівщині. Дякую усім, хто з ентузіазмом та жертовністю допоміг в організації. Дякую облдержадміністрації, готелю «Женева» та іншим готелям, які готові були прийняти, звичайним мешканцям Львівщини за допомогу і підтримку людей», - зазначив Садовий.

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Два шахтарі, один з яких приїхав із сім’єю, відпочиватимуть та проходитимуть реабілітацію у курортному місті Трускавці.

Нагадаємо, шахтарів на оздоровлення на Львівщину міський голова Садовий запросив під час прямого ефіру у ток-шоу «Шустер Live».