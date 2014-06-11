ДТП у Хмельницькому: один загиблий, 17 поранених

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в ГУ МВС України в Хмельницькій області.

«За словами водія транспортного засобу, в автобуса відмовили гальма, і він з крутого спуску злетів прямо в річку. ДТП сталося на вулиці Тихій в мікрорайоні Лезнєво», - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула і 17 пасажирів отримали травми, в тому числі двоє дітей. Пасажири знаходяться в середньому і важкому стані, у них переломи та забої.

За даним фактом проводиться перевірка.