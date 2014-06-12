Уповноважений президента з прав дитини: дітей із Сніжного утримують прикордонники РФ

"25 українських дітей, з яких 23 є дітьми-сиротами та позбавленими батьківської опіки, які прямували з міста Сніжне Донецької області на оздоровлення в Дніпропетровську область, під дулами автоматів представників так званої Донецької народної республіки перетнули український кордон з Російською Федерацією. Офіс уповноваженого президента з прав дитини розцінює такі дії проросійських бойовиків, як міжнародне викрадення дітей і незаконне їх переміщення за кордон", - йдеться у повідомленні офісу, розміщеному на офіційній сторінці в соцмережі.

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Офіс уповноваженого президента з прав дитини зажадав від російської влади припинити чинити злочини проти українських дітейі виконувати взяті на себе зобов'язання в рамках Конвенції ООН про права дитини та Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, зокрема ст. 78 Додаткового протоколу щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

У повідомленні наголошується, що мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу висловила рішучий протест проти перетину російського кордону, в результаті чого її саму і її 9 дітей російські прикордонники відпустили на територію України. Інших дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки утримують російські прикордонники. Донецька обласна держадміністрації вживає заходів для повернення дітей на батьківщину.