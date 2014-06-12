Бойовики з "ДНР" перехопили автобус з дітьми-сиротами зі Сніжного

Озброєні люди захопили автобус з дітьми зі Сніжного, який прямував у Дніпропетровську область.

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА, передає "ОстроВ".

Сьогодні вранці з м. Сніжне на оздоровлення до Дніпропетровської області автобусом виїхали 25 дітей, у тому числі сироти та вихованці дитячих будинків сімейного типу.

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"По дорозі в супроводі автомобіля ДАІ на одному з блокпостів автобус був зупинений. Спецмашина ДАІ була відсічена озброєними представниками ДНР, у співробітників ДАІ відібрані мобільні телефони", - наголошується в повідомленні.

Автобус з дітьми продовжив рух у супроводі озброєних людей у бік Криму. Діти залишилися без супровідних документів і допомоги.

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Доля 25 дітей-сиріт та вихованців дитячих будинків сімейного типу невідома.

Зараз облдержадміністрація з'ясовує подробиці інциденту.