Вкладники банку «Форум» 20 червня прийдуть до нового голови Нацбанку

20 червня 2014 року об 11.00 год. біля Нацiонального банку України (м. Київ, вул. Iнститутська, 9) вiдбудеться мiтинг вкладникiв та клiєнтiв банку «Форум» з вимогою до новпризначеного голови Нацбанку Валерiї Гонтаревої невiдкладно втрутитися в ситуацiї iз банком «Форум» та не допустити його лiквiдацiї. Орієнтовна кількість учасників мiтингу – до 1000 осіб.

Вкладники та клiєнти банку «Форум» сподiватються, що, нарештi, в Нацбанк прийшла працювати справжнiй професiонал. Панi голова Нацбанку має розумiти, якщо банк «Форум» буде ліквідовано і тисячі вкладників банку втратять свої кошти, то це спричинить «ефект доміно» у банківській сфері і може завалити всю фінансово-економічну систему держави. Адже, через втрату довіри до банківської системи в цілому, клієнти інших банків масово почнуть знімати свої депозити та кошти по всій країні.

Довідково:

Банк «Форум» було засновано в 1994 році, входить в 20-ку найбільших банків України. За станом на січень 2014 році він входив в п’ятірку банків держави з найбільшим депозитним портфелем запозичень від населення (понад 5 млрд. гривень).

13 березня Нацбанк України, замість надання рефінансування, визнав банк «Форум» неплатоспроможним.

14 березня 2014 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію банк «Форум».

Понад 130 000 вкладників втратили можливість користуватися своїми коштами. Пенсіонери та малозабезпечені позбавлені можливості отримати пенсії та інші соціальні виплати. Всі юридичні особи, які мали рахунки в банку «Форум», не можуть сплачувати заробітну плату своїм працівникам, заморожені податкові та соціальні відрахування.

27 травня 2014 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на засідання Дирекції Фонду прийняв рішення про кінцеву відмову приватному інвестору у придбанні банку «Форум» та про продаж активів та пасивів банку.

16 червня 2014 року Нацбанк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосили про лiквiдацiю банка «Форум» з передачею частини активiв та пасивiв приймаючому банку.

Проте, за станом на 19 червня 2014 року Альфа-банк, який було оголошено Фондом гарантування переможцем по продажу частини активiв та пасивiв, не пiдписав необхiднi угоди з Фондом i Нацбанком, фактично вiдмовившись вiд виконання взятих на себе зобов’язань.

Дополнительная информация: (067) 198 20 01