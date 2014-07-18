Помер відомий український актор Віталій Лінецький

Повідомлення про смерть актора у Facebook написали актор Театру драми і комедії на лівому березі Віталій Салій і сценарист Григорій Руденко, який готував сценарій для нового телесеріалу з Лінецьким в головній ролі.

На даний момент причини його смерті не встановлені.

Лінецький був провідним актором Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра - в ньому він пропрацював 20 театральних сезонів.

Віталій Лінецький народився 16 листопада 1971 року в Івано-Франківську. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Працював актором в Івано-Франківському українському драматичному театрі і в Київському ТЮГу.

Двічі лауреат професійної театральної премії "Київська Пектораль": у 1998 році - у номінації "Краща чоловіча роль другого плану" за роль Сеньйора Меїса у виставі "Трохи вина... або 70 обертів" за новелами Піранделло, в 2007 році - у номінації "Краща чоловіча роль першого плану" за роль Єгора Войницького у виставі "26 кімнат..." за п'єсою Чехова "Лісовик".

На рахунку Лінецького - більше 65 ролей у російських і українських серіалах і фільмах, багато з яких перемагали на різних фестивалях («Той, хто пройшов крізь вогонь» Михайла Іллєнка, «Будинок з башточкою» Єви Нейман, «Вічне повернення» Кіри Муратової).

У кіно актор дебютував в 1992 році. Однак популярність Лінецькому принесла роль програміста Олега Пожарського в серіалі "День народження Буржуя" (2000).