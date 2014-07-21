Енергопостачання в Слов'янську відновлено на 96%
16:48, 21 липня 2014Суспільство
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Слов'янську на 96% забезпечений подачею електроенергії.
Подача електроенергії в райони міста забезпечена на 96% /УНІАН
Світло наразі відсутнє тільки в окремих будинках, де було сильно пошкоджено кабельні мережі в результаті бойових дій.
Про це повідомляється на сайті ДТЕК Донецькобленерго.
За даними енергетиків, для того, щоб світло з'явилось у кожному будинку міста, ремонтним бригадам буде потрібно ще два тижні.
Таким чином, повністю світло в місті може бути відновлено до 4 серпня.
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