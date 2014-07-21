Енергопостачання в Слов'янську відновлено на 96%

Світло наразі відсутнє тільки в окремих будинках, де було сильно пошкоджено кабельні мережі в результаті бойових дій.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК Донецькобленерго.

За даними енергетиків, для того, щоб світло з'явилось у кожному будинку міста, ремонтним бригадам буде потрібно ще два тижні.

Таким чином, повністю світло в місті може бути відновлено до 4 серпня.

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