Енергопостачання в Слов'янську відновлено на 96%

16:48, 21 липня 2014
Суспільство
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Слов'янську на 96% забезпечений подачею електроенергії. 

Подача электроэнергии в районы города обеспечена на 96% /УНИАН

Світло наразі відсутнє тільки в окремих будинках, де було сильно пошкоджено кабельні мережі в результаті бойових дій.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК Донецькобленерго.

За даними енергетиків, для того, щоб світло з'явилось у кожному будинку міста, ремонтним бригадам буде потрібно ще два тижні.

Таким чином, повністю світло в місті може бути відновлено до 4 серпня.

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