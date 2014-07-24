В Україні з початку року не пропустили через кордон понад 2,5 тисяч дітей

Про це УНІАН Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби.

В тому числі 1 тис. 539 дітей не пропустили через відсутність доручення батьків або їхню підробку, зазначили у відомстві.

Зокрема, за даними ДПСУ, цієї ночі в пункті пропуску «Краковець», що на Львівщині, прикордонники Мостиського загону запобігли незаконному вивезенню за кордон неповнолітньої.Читайте такожПереміщення українських дітей-сиріт за межі держави розцінюватиметьсь як кіднепінг - Лутковська

Водій мікроавтобуса, 45-річний житель Волинської області, разом з іншими пасажирами віз за кордон неповнолітню 14-річну дівчину та надав на контроль нотаріально засвідчену заяву батьків дитини. Водночас за результатом перевірочних заходів дана заява виявилась незаконно виданою, оскільки мати дівчини, згідно з базою даних прикордонників, вже певний час перебуває за кордоном, йдеться в повідомленні. Згодом водій пояснив, що батько дитини посадив у авто дочку в Луцьку та передав вказану заяву, а вже у Кракові (Польща) дитину мала зустріти мати. В порядку забезпечення законності, прикордонники негайно поінформували працівників органів внутрішніх справ, підкреслили у відомстві.Читайте такожМЗС застерігає терористів, що насильне ввезення дітей з України до РФ є злочином

При цьому в ДПСУ нагадали, що згідно з українським законодавством, неповнолітні діти можуть виїхати за кордон за наявності документів, що дають право на його перетин, нотаріально засвідченої заяви батьків про згоду на виїзд дитини та у супроводі дорослих. За відсутності зазначених документів, або у разі незаконної видачі доручень, їх підробки подорожуючим буде відмовлено у перетині кордону, та, крім того, обов'язково повідомлено працівників органів внутрішніх справ про виявлення ознак злочину за статтею 358 Кримінального кодексу України.