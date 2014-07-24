В Україні з початку року не пропустили через кордон понад 2,5 тисяч дітей

11:39, 24 липня 2014
Суспільство
0 0

Співробітники Державної прикордонної служби з початку року не пропустили через державний кордон 2 тис. 544 дитини.

Дети-беженцы из Крыма в пансионате Пуще-Водицы. Киевская обл / Фото УНИАН

Про це УНІАН Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби.

В тому числі 1 тис. 539 дітей не пропустили через відсутність доручення батьків або їхню підробку, зазначили у відомстві.

Зокрема, за даними ДПСУ, цієї ночі в пункті пропуску «Краковець», що на Львівщині, прикордонники Мостиського загону запобігли незаконному вивезенню за кордон неповнолітньої.Читайте такожПереміщення українських дітей-сиріт за межі держави розцінюватиметьсь як кіднепінг - Лутковська

Водій мікроавтобуса, 45-річний житель Волинської області, разом з іншими пасажирами віз за кордон неповнолітню 14-річну дівчину та надав на контроль нотаріально засвідчену заяву батьків дитини. Водночас за результатом перевірочних заходів дана заява виявилась незаконно виданою, оскільки мати дівчини, згідно з базою даних прикордонників, вже певний час перебуває за кордоном, йдеться в повідомленні. Згодом водій пояснив, що батько дитини посадив у авто дочку в Луцьку та передав вказану заяву, а вже у Кракові (Польща) дитину мала зустріти мати. В порядку забезпечення законності, прикордонники негайно поінформували працівників органів внутрішніх справ, підкреслили у відомстві.Читайте такожМЗС застерігає терористів, що насильне ввезення дітей з України до РФ є злочином

При цьому в ДПСУ нагадали, що згідно з українським законодавством, неповнолітні діти можуть виїхати за кордон за наявності документів, що дають право на його перетин, нотаріально засвідченої заяви батьків про згоду на виїзд дитини та у супроводі дорослих. За відсутності зазначених документів, або у разі незаконної видачі доручень, їх підробки подорожуючим буде відмовлено у перетині кордону, та, крім того, обов'язково повідомлено працівників органів внутрішніх справ про виявлення ознак злочину за статтею 358 Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter